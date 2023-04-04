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ЭКОНОМИКА РБ


ФИРМЕННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА "ЛЕСНОЙ ДОМИК" ЗАРАБОТАЛА В СМОЛЕВИЧАХ


14:10 04.04.2023

Фирменная торговая площадка "Лесной домик" заработала в Смолевичах (ул. Торговая, 41, территория Смолевичского лесхоза).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, в магазине, помимо пиломатериалов, можно приобрести колотые дрова, изделия из древесины, поделки из дерева, малые архитектурные формы, посадочный материал и многое другое.

По информации Смолевичского лесхоза, планируется дальнейшее расширение перечня товаров по доступным ценам.
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