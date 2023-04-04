Ряд столичных агентств за неделю, с 27 марта по 3 апреля, повысили цены в своих объявлениях о продаже квартир в отдельных новостройках Октябрьского района (жилой комплекс «Минск Мир), пишет Realt.

Тем не менее, несмотря на изменения, индекс цен на квартиры в Минске за неделю не изменился и остался прежним - $1260. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1451, что на 1,8% меньше, чем в прошлый понедельник.

За последние семь дней число объявлений в базе Realt снизилось на 2,6% - с 17,9 до 17,4 тысячи. Количество объявлений в разрезе числа комнат уменьшилось во всех случаях. «Трешек» стало меньше на 5%, «двушек» — на 2%, количество 1- и 4-комнатных квартир практически не изменилось.

Среди районов существеннее всего снизилось предложение квартир в Первомайском — минус 18%. В Центральном и Московском снижение составило 4%. В то же время незначительно увеличилось количество объявлений в Партизанском, Фрунзенском, Заводском и Советском районах.

В разрезе числа комнат снижение средних цен отмечалось только у 3-комнатных квартир — минус 1%. В остальных случаях средние цены увеличились в среднем на 0,3−0,4%.

Среди районов города динамика была разнонаправленной. Наибольший рост средней цены квадратного метра отмечался в Московском — плюс 1,8%. Тогда как наибольшее снижение — в Первомайском (минус 0,7%).

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест — 866 $/м2 (+0,2%), Витебск — 690 $/м2 (+1,3%), Гомель — 704 $/м2 (-0,1%), Гродно — 793 $/м2 (+0,1%), Могилев — 762 $/м2 (+0,1%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 658 $/м2 (+0,1%), Солигорск — 770 $/м2 (-0,3%), Молодечно — 751 $/м2 (-1%), Жодино — 771 $/м2 (-0,7%), Слуцк — 556 $/м2 (+0,1%).