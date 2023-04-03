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ЭКОНОМИКА РБ


КГК БЕЛАРУСИ ВЫЯВИЛ РЯД СУЩЕСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ В ФОРМИРОВАНИИ, ХРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАБФОНДОВ


12:40 04.04.2023

Комитет госконтроля Беларуси выявил ряд существенных проблем, касающихся формирования, хранения и использования стабфондов. это было отмечено на заседании коллегии комитета, на котором рассматривались результаты контроля по вопросам формирования и использования стабилизационных фондов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, с декабря прошлого года по март текущего года проведены проверки и мониторинги у 112 хранителей стабфондов. При этом нарушения установлены у 88.

Так, в отдельных случаях облисполкомы формально подошли к выбору субъектов хозяйствования, осуществляющих хранение продукции (хранители). В число хранителей были включены организации, складские помещения которых не приспособлены для хранения плодоовощной продукции (не обеспечены принудительной вентиляцией, средствами измерения, контроля температуры и влажности помещений).

Установлены факты неудовлетворительного хранения и порчи заложенной в стабфонды продукции.

Проверки показали, что торговые организации не проявили активность по заключению договоров с хранителями стабфондов. Более того, установлены многочисленные факты, когда при наличии соответствующих договоров между хранителями стабфондов и торговлей отдельные торговые сети не выбирают эту продукцию. В результате у ряда хранителей в настоящее время образовались большие остатки качественной продукции стабфондов.

При этом облисполкомы и местные органы власти не оказали должного внимания проблеме распределения объемов заложенной продукции среди потребителей и соблюдению графиков ежемесячного использования объемов стабфондов. Это привело к тому, что у отдельных хранителей запасы стабфондов значительно превышали объемы, установленные графиком реализации.

Несмотря на наличие в стабфондах в достаточном количестве отечественной продукции, выявлены факты, когда в торговой сети реализуется только импортная продукция (к примеру, импортные яблоки при отсутствии в продаже белорусских). Кроме того, при наличии отечественной продукции стабфондов по более низкой стоимости отдельные торговые организации отдают предпочтение аналогичной импортной продукции по высоким ценам.

По выявленным фактам Комитетом принимались оперативные меры по их устранению (проинформированы облисполкомы, направлено 74 рекомендации субъектам хозяйствования). За выявленные нарушения и недостатки к дисциплинарной ответственности привлечен ряд должностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов, а также хранителей стабфондов.

По результатам коллегии Комитетом предложено правительству принять меры, рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц МАРТ, Минсельхозпрода, облисполкомов, Мингорисполкома, райгорисполкомов, хранителей продукции.
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