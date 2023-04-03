В Беларуси за 2015-2022 годы возведено и реконструировано 176 км республиканских автодорог с цементобетонным покрытием. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса.

Что касается текущего года, то в планах открытие Юго-западного обхода Могилева протяженностью 11,5 км. Продолжается реконструкция автомобильной дороги Р-53 Слобода – Новосады на участке от Смолевич до Жодино (более 14 км). Его ввод запланирован на 2024 год.

В этом году также начнется реконструкция участка автодороги М-3 Минск-Витебск от Логойска до Плещениц, протяженностью 15 км.

Кроме того, ведется работа по привлечению финансовых ресурсов на реконструкцию автомобильной дороги М-10 граница России – Гомель-Кобрин, протяженностью порядка 86 км и возведение обхода Полоцка (10 км).