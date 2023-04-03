ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТАМИ СЭЗ И ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» В I КВАРТАЛЕ СТАЛИ 16 НОВЫХ КОМПАНИЙ


12:21 04.04.2023

С начала 2023 г. состав резидентов СЭЗ и индустриального парка «Великий камень» пополнился 16 новыми предприятиями с суммарным объемом инвестиций порядка $84 млн и планами по созданию 890 новых рабочих мест.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, инвесторами планируется реализация крупных проектов по возведению логистического центра в Гродненском районе и рыбоперерабатывающего завода в г. Витебске, а также проектов в сферах фармацевтики, медицины, электронной коммерции, логистики, электроники, дерево- и металлообработки.

«Кроме этого, наращиваются темпы реализации текущих инвестиционных проектов. Например, в СЭЗ «Гродноинвест» установлены новые производственные линии на ОАО «Завод «Оптик» и СООО «Белгринлайн»; в Молодечненском районе ООО «ЗВКонт» и ООО «Велес-Мит» (резиденты СЭЗ «Минск») введены в эксплуатацию новые производственные мощности суммарной стоимостью более 2 млн рублей.

В ближайшей перспективе ожидается успешное завершение ряда значимых проектов, предусматривающих выпуск современной экспортоориентированной и импортозамещающей продукции.

Так, в индустриальном парке «Великий камень» завершается строительство завода по выпуску радиаторов из стали и алюминия ООО «САС Индастриал» и готовится к вводу многофункциональный центр с гостиницей ООО «Чайна Мерчантс-Синчэн Международный Выставочный Центр».

Резидентом СЭЗ «Гродноинвест» ОАО «Гродненский стеклозавод» завершается реализация проекта по созданию производства стеклянной тары с использованием инновационных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий», – отметила начальник управления инфраструктуры развития Минэкономики Ольга Бондарь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.04.2023
валюта курс
EUR 3.1066
USD 2.8627
RUB 3.6896
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.04.2023
валюта курс +/-
USD 2.8627 +0.0089
RUB 3.6896 -0.0128
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1170 3.1370
USD 2.8750 2.8850
RUB 2.8000 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 04.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0840 1.0920
EUR/RUB 84.7000 109.0000
USD/RUB 78.0000 101.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте