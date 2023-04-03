С начала 2023 г. состав резидентов СЭЗ и индустриального парка «Великий камень» пополнился 16 новыми предприятиями с суммарным объемом инвестиций порядка $84 млн и планами по созданию 890 новых рабочих мест.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, инвесторами планируется реализация крупных проектов по возведению логистического центра в Гродненском районе и рыбоперерабатывающего завода в г. Витебске, а также проектов в сферах фармацевтики, медицины, электронной коммерции, логистики, электроники, дерево- и металлообработки.

«Кроме этого, наращиваются темпы реализации текущих инвестиционных проектов. Например, в СЭЗ «Гродноинвест» установлены новые производственные линии на ОАО «Завод «Оптик» и СООО «Белгринлайн»; в Молодечненском районе ООО «ЗВКонт» и ООО «Велес-Мит» (резиденты СЭЗ «Минск») введены в эксплуатацию новые производственные мощности суммарной стоимостью более 2 млн рублей.

В ближайшей перспективе ожидается успешное завершение ряда значимых проектов, предусматривающих выпуск современной экспортоориентированной и импортозамещающей продукции.

Так, в индустриальном парке «Великий камень» завершается строительство завода по выпуску радиаторов из стали и алюминия ООО «САС Индастриал» и готовится к вводу многофункциональный центр с гостиницей ООО «Чайна Мерчантс-Синчэн Международный Выставочный Центр».

Резидентом СЭЗ «Гродноинвест» ОАО «Гродненский стеклозавод» завершается реализация проекта по созданию производства стеклянной тары с использованием инновационных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий», – отметила начальник управления инфраструктуры развития Минэкономики Ольга Бондарь.