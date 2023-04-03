В 2022 году получили жилье и улучшили жилищные условия 2,6 тыс. семей (включая одиноких граждан) Витебской области.

Как сообщает Главное статуправление региона, среди них - 0,8 тыс. молодых семей, 1,1 тыс. многодетных семей, 0,2 тыс. семей, имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2022 года состояло 57,9 тыс. семей, что на 3,3 тыс. меньше, чем на конец 2021 года.

В городах и поселках городского типа количество семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на 3 тыс. семей, в сельских населенных пунктах – на 0,3 тыс. семей.