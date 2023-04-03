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ЭКОНОМИКА РБ
ОЧЕРЕДИ ФУР НА ВЪЕЗД В ЛИТВУ ИЗ БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАЮТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ - ГОСПОГРАНКОМИТЕТ
11:13 04.04.2023
Очереди фур на въезд в Литву из Беларуси продолжают увеличиваться. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
«По состоянию на 10.00 наиболее загруженный маршрут в Литву проходит через пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). За сутки сопредельная сторона оформила всего 12% фур от нормы. Существенные задержки в оформление большегрузов сохраняются в пунктах пропуска Лаворишкес (Котловка), Райгардас (Привалка) и Шальчининкай (Бенякони)», - говорится в сообщении.
За сутки через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) в страны ЕС проследовало 56% фур от нормы.
Наибольшее количество легкового транспорта фиксируется перед пунктом пропуска Тересполь (Брест). За сутки сопредельная сторона оформила только 37% авто.
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