ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОЧЕРЕДИ ФУР НА ВЪЕЗД В ЛИТВУ ИЗ БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАЮТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ - ГОСПОГРАНКОМИТЕТ


11:13 04.04.2023

Очереди фур на въезд в Литву из Беларуси продолжают увеличиваться. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«По состоянию на 10.00 наиболее загруженный маршрут в Литву проходит через пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). За сутки сопредельная сторона оформила всего 12% фур от нормы. Существенные задержки в оформление большегрузов сохраняются в пунктах пропуска Лаворишкес (Котловка), Райгардас (Привалка) и Шальчининкай (Бенякони)», - говорится в сообщении.

За сутки через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) в страны ЕС проследовало 56% фур от нормы.

Наибольшее количество легкового транспорта фиксируется перед пунктом пропуска Тересполь (Брест). За сутки сопредельная сторона оформила только 37% авто.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.04.2023
валюта курс
EUR 3.1066
USD 2.8627
RUB 3.6896
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.04.2023
валюта курс +/-
USD 2.8627 +0.0089
RUB 3.6896 -0.0128
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1000 3.1170
USD 2.8600 2.8700
RUB 2.8000 3.7000
подробнее

Конвертация в банках
на 04.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0810 1.0910
EUR/RUB 83.7000 107.6000
USD/RUB 77.0000 100.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте