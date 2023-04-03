Очереди фур на въезд в Литву из Беларуси продолжают увеличиваться. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«По состоянию на 10.00 наиболее загруженный маршрут в Литву проходит через пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). За сутки сопредельная сторона оформила всего 12% фур от нормы. Существенные задержки в оформление большегрузов сохраняются в пунктах пропуска Лаворишкес (Котловка), Райгардас (Привалка) и Шальчининкай (Бенякони)», - говорится в сообщении.

За сутки через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) в страны ЕС проследовало 56% фур от нормы.

Наибольшее количество легкового транспорта фиксируется перед пунктом пропуска Тересполь (Брест). За сутки сопредельная сторона оформила только 37% авто.