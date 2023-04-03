Энергоснабжающие организации будут наращивать темпы строительства и модернизации электросетевой инфраструктуры для удовлетворения возрастающего спроса населения на электроэнергию для нужд отопления и горячего водоснабжения. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Денис Мороз.

Эта работа организована в соответствии с утвержденными по согласованию с облисполкомами перспективными планами модернизации электросетей, которые охватывают более 1,5 тыс. населенных пунктов.

Всего за пятилетку будет введено в строй около 5,7 тыс. км электросетей.

«В 2023 году в стране планируется реконструировать и построить более 2 тыс. км воздушных линий электропередачи, свыше 20 трансформаторных подстанций различных классов напряжения, в том числе завершить инвестпроекты по модернизации высоковольтной подстанции 750 кВ «Белорусская», подстанции 220 кВ «Столбцы» с переводом ее на более высокий класс напряжения 330 кВ», - отметил замминистра.

Таким образом будут созданы дополнительные возможности для роста электропотребления, в том числе для целей отопления и горячего водоснабжения.

По словам Дениса Мороза, за последние два года объем потребления населением электроэнергии на указанные нужды вырос более чем в 5 раз - с 92,5 до 474,9 млн. кВтч.

В период с 2021-го по 2022 годы введено в эксплуатацию около 665 тыс. кв.м. нового многоквартирного электрифицированного жилья, удовлетворено 40,9 тыс. заявок граждан (84 %) на выдачу технических условий на присоединение электроустановок индивидуальных жилых домов к электрическим сетям в целях использования электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Росту спроса на электроэнергию во многом содействовали принятые стимулирующие тарифы для населения, а также возможность возмещения части расходов граждан на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда в рамках указа № 127.