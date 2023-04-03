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ЭКОНОМИКА РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 13,6%


09:33 04.04.2023

Страховые организации республики за январь-февраль 2023 года собрали 358,26 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за январь-февраль увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 13,6%.

По добровольным видам страхования за январь-февраль 2023 года страховые взносы составили 268,12 млн рублей, что на 35,40 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-февраль 2023 года – 90,14 млн рублей, что на 7,60 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 74,8% (за январь-февраль 2022 года – 73,8%).

За январь-февраль 2023 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 218,3 млн рублей, что на 54,1 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-февраль 2023 года составил 60,9% (за январь-февраль 2022 года – 52,1%).
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