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ЭКОНОМИКА РБ
СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 13,6%
09:33 04.04.2023
Страховые организации республики за январь-февраль 2023 года собрали 358,26 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за январь-февраль увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 13,6%.
По добровольным видам страхования за январь-февраль 2023 года страховые взносы составили 268,12 млн рублей, что на 35,40 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.
Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-февраль 2023 года – 90,14 млн рублей, что на 7,60 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.
Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 74,8% (за январь-февраль 2022 года – 73,8%).
За январь-февраль 2023 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 218,3 млн рублей, что на 54,1 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.
Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-февраль 2023 года составил 60,9% (за январь-февраль 2022 года – 52,1%).
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