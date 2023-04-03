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ЭКОНОМИКА РБ
МОТОРНОЕ ТОПЛИВО В БЕЛАРУСИ С 4 АПРЕЛЯ ДЕШЕВЕЕТ
18:12 03.04.2023
Цены на автомобильное топливо на АЗС Беларуси с 4 апреля 2023 года снизятся на 1 копейку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», цена на бензин АИ-92-К5-Евро составит 2,31 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,41 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,63 рубля, дизельное топливо – 2,41 рубля.
Это уже пятое снижение цен на автомобильное топливо в текущем году. Последний раз цена на топливо изменялась 28 марта.
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