ЭКОНОМИКА РБ

МОТОРНОЕ ТОПЛИВО В БЕЛАРУСИ С 4 АПРЕЛЯ ДЕШЕВЕЕТ

18:12 03.04.2023 Цены на автомобильное топливо на АЗС Беларуси с 4 апреля 2023 года снизятся на 1 копейку. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», цена на бензин АИ-92-К5-Евро составит 2,31 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,41 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,63 рубля, дизельное топливо – 2,41 рубля. Это уже пятое снижение цен на автомобильное топливо в текущем году. Последний раз цена на топливо изменялась 28 марта.