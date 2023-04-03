|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН ПОВЫСИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ, КРОМЕ РОДИЯ
18:00 03.04.2023
Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 апреля 2023 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br173,04 (ранее Br155,24), серебро – Br2,09 (ранее Br1,76), платина – Br86,27 (ранее Br80,57); палладий – Br130,27 (ранее Br122,94); родий – Br612,46 (ранее Br785,06), рутений – Br40,70 (ранее Br39,92); иридий – Br402,66 (ранее Br394,86), осмий – Br35,01 (ранее Br34,34).
Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 03.04.2023
Курсы в банках
на 03.04.2023
Конвертация в банках
на 03.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте