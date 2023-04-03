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ЭКОНОМИКА РБ


МИНФИН ПОВЫСИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ, КРОМЕ РОДИЯ


18:00 03.04.2023

Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 апреля 2023 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br173,04 (ранее Br155,24), серебро – Br2,09 (ранее Br1,76), платина – Br86,27 (ранее Br80,57); палладий – Br130,27 (ранее Br122,94); родий – Br612,46 (ранее Br785,06), рутений – Br40,70 (ранее Br39,92); иридий – Br402,66 (ранее Br394,86), осмий – Br35,01 (ранее Br34,34).

Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.
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