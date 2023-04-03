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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГОМЕЛЬОБЛАВТОТРАНС» И КУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ» МОГУТ ОБЪЕДИНИТЬ
17:44 03.04.2023
Создание единого областного перевозчика с централизованной системой управления обсуждали сегодня на совещании в Гомельском облисполкоме.
Провести единую транспортную политику с учетом интересов людей и экономической целесообразности поручил председатель облисполкома Иван Крупко.
По мнению специалистов, первым шагом к решению поставленной задачи может стать объединение КУП «Горэлектротранспорт» с ОАО «Гомельоблавтотранс».
«Это позволит усовершенствовать маршрутную сеть Гомеля», - подчеркнул начальник отдела транспорта и коммуникаций главного управления ЖКХ Александр Цалко.
Он уточнил, что сейчас в Гомеле работают 146 автобусных и 24 троллейбусных маршрутов, при этом 67% последних в своей протяженности на 40% дублируются автобусными.
«Есть возможность для изменений и в маршрутах, и в графиках движения, и в функционировании единого на автобус-троллейбус талона, - согласился Иван Крупко. - Но прежде идите в транспортные коллективы и объясняйте, что даст каждому из сотрудников такая реорганизация».
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