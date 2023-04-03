Ученые БГУ работают над улучшением цифровой модели рельефа Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, это станет возможным благодаря использованию глобально-локальной нейронной сети, разработанной китайскими учеными.

На данном этапе географы готовятся к полевым исследованиям местности Минской, Ошмянской и Горецко-Мстиславской возвышенностей, Оршано-Могилевской равнины и Полесской низины. Планируется выполнение аэрофотосъемки, воздушное лазерное сканирование ключевых участков для сбора различных параметров рельефа. Затем собранные данные обработают с помощью нейронной сети, что позволит ученым создать цифровые модели с качественным и детализированным изображением рельефа. Благодаря высокому разрешению можно будет рассмотреть различные особенности земной поверхности, например, уклоны, кривизну, углубления, а также определить такие процессы деградации сельскохозяйственных земель, как эрозия, подтопления, засушливость и т.д.

Также впоследствии эксперты смогут прогнозировать развитие почвенного покрова. Это позволит своевременно реагировать на любые изменения, правильно удобрять и увлажнять почву, а также еще более точно подбирать сельскохозяйственные культуры для определенных регионов.

Отметим, это первый подобный проект в нашей стране, реализуемый в области географической науки. Над ним работают ученые кафедры почвоведения и геоинформационных систем факультета географии и геоинформатики БГУ под руководством первого проректора Дмитрия Курловича.

Научные исследования выполняются при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований и Национального фонда естественных наук Китая. Проект рассчитан до 2024 года.