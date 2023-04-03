По состоянию на 1 марта 2023 года на учете в налоговых органах Витебской области состоит 224 57 индивидуальных предпринимателей и к прошлому году их количество уменьшилось на 1317.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, от данной категории плательщиков в бюджет поступило 18,9 млн рублей налогов и других платежей, что в действующих ценах выше уровня аналогичного периода прошлого года на 36,8%.

Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей составила 4,1% в общих поступлениях бюджета области.