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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ИП В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СОКРАТИЛОСЬ НА БОЛЕЕ 1,3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
17:18 03.04.2023
По состоянию на 1 марта 2023 года на учете в налоговых органах Витебской области состоит 224 57 индивидуальных предпринимателей и к прошлому году их количество уменьшилось на 1317.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, от данной категории плательщиков в бюджет поступило 18,9 млн рублей налогов и других платежей, что в действующих ценах выше уровня аналогичного периода прошлого года на 36,8%.
Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей составила 4,1% в общих поступлениях бюджета области.
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