ЭКОНОМИКА РБ

В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ УДОБРЕНИЯ ВНЕСЕНЫ НА 2/3 ПЛОЩАДИ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

17:02 03.04.2023 Обильные осадки существенно притормозили темпы основных полевых работ. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Петрожицкий. Он уточнил, что по подкормке азотными удобрениями озимых зерновых в среднем работы сдвинулись на 3-4 дня. «Только Мозырский район выполнил эту работу на 95% площадей, в целом же по области азотными удобрениями подкормлены 2/3 площадей озимых зерновых культур», - уточнил Дмитрий Петрожицкий. Подсев трав осуществлен на площади 7,6 тысяч га, или 20% от плана. На треть от задания подготовлена почва под сев и выполнены работы по закрытию влаги. Все районы области работают на весенней вспашке. «На сегодня вспахано 14% площадей», - уточнил чиновник.