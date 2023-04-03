ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛЛЕСБУМПРОМ ЭКСПОРТИРОВАЛ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ В КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРОДУКЦИИ НА СУММУ ОКОЛО $5,4 МЛН

16:33 03.04.2023 Предприятия концерна «Беллесбумпром» за январь-февраль 2023 года нарастили объемы экспорта в Калужскую область. Как сообщает Telegram-канал концерна, в этот российский регион поставлено продукции на сумму около $5,4 млн, что более чем в два раза превышает стоимостные объемы поставок за аналогичный период прошлого года. Товарная структура поставляемых товаров широкая: мебель, целлюлоза, фанера, бумага и картон, плитная продукция и др. Положительная динамика отгрузки товаров в Калужскую область наблюдалась и в прошлом году. Тогда экспорт предприятиями концерна увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.