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ЭКОНОМИКА РБ
ГОТОВНОСТЬ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ К ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВЛЯЕТ 93%
15:52 03.04.2023
Готовность сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам в Гомельской области составляет 93%. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Петрожицкий.
Он подчеркнул, что половина из всех районов с поставленной задачей на сегодня не справилась.
«И если готовность плугов по области превышает 98%, то энергонасыщенных тракторов в Ветковском, Гомельском, Речицком и Рогачевском районах значительно ниже среднеобластного показателя», - конкретизировал Дмитрий Петрожицкий.
В свою очередь председатель облисполкома Иван Крупко отметил, что времени и финансовых средств у всех было достаточно.
«Дадим оценку каждому руководителю», - пообещал он.
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