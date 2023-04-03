Готовность сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам в Гомельской области составляет 93%. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Петрожицкий.

Он подчеркнул, что половина из всех районов с поставленной задачей на сегодня не справилась.

«И если готовность плугов по области превышает 98%, то энергонасыщенных тракторов в Ветковском, Гомельском, Речицком и Рогачевском районах значительно ниже среднеобластного показателя», - конкретизировал Дмитрий Петрожицкий.

В свою очередь председатель облисполкома Иван Крупко отметил, что времени и финансовых средств у всех было достаточно.

«Дадим оценку каждому руководителю», - пообещал он.