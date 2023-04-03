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ЭКОНОМИКА РБ


КГК ВЫЯВИЛ В МЕЛИОРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ФАКТЫ ПРИПИСОК ОБЪЕМОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ


15:36 03.04.2023

Комитетом госконтроля Беларуси выявил ряд проблемных вопросов при проведении мелиорации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, в 12 мелиоративных организациях из 32 подвергнутых мониторингу выявлены факты приписок объемов выполненных работ, что привело к незаконному получению ими бюджетных средств в сумме более 420 тыс. рублей.

К примеру, только в Могилевской области мелиоративными организациями необоснованно получено порядка 312 тыс. рублей и приписана площадь выполненной культуртехнической мелиорации на площади 872 га. Аналогичные факты выявлены во всех регионах республики. Необоснованно полученные финансовые средства возвращены в бюджет.

Установлено, что в отдельных случаях оплачивались некачественно выполненные работы по культуртехнической мелиорации. Причина – недостаточный контроль за их проведением со стороны райисполкомов и облисполкомов.

В 11 мелиоративных организациях установлены факты плохого хранения имеющейся техники, а в 18 – ее длительные простои из-за несвоевременного ремонта и отсутствия механизаторов. К примеру, в ОАО «ПМК-84 Водстрой» Бобруйского района более 2 лет простаивает экскаватор, длительное время не используются 2 бульдозера, часть техники хранилась с нарушением необходимых требований.

Также выявлены факты неполного освоения выделенных бюджетных средств на осуществление культуртехнической мелиорации (не обеспечили их освоение в Витебской и Могилевской областях). Главным образом, это обусловлено отсутствием в ряде мелиоративных организаций необходимой сметной документации на выполнение работ, а также бесконтрольностью со стороны облисполкомов.

Кроме того, установлены случаи неэффективного использования бюджетных средств, направленных на разработку проектно-сметной документации на проведение мелиоративных мероприятий, которая оказалась невостребованной.

Результаты контрольно-аналитических мероприятий Комитета госконтроля рассмотрены на заседании коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Мероприятие прошло под председательством вице-премьера Леонида Зайца, в работе коллегии приняли участие представители Комитета госконтроля. По всем проблемным вопросам дана принципиальная оценка.

Коллегией постановлено обеспечить принятие мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также привлечения к ответственности виновных должностных лиц.
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