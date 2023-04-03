Высшие учебные заведения Беларуси опубликовали планы приема на 2023 год.

Как сообщает Telegram-канал Минобразования, Белорусский государственный университет для получения общего высшего и специального высшего образование дневной бюджетной формы планирует принять 2114 человек, а на заочную бюджетную - 150. На дневную платную форму обучения заявлено 1574 мест, а на заочную платную - 507.

Всего для получения углубленного высшего образования (магистратура) план приема Белгосуниверситета составляет: очная (дневная и вечерняя) бюджетная форма - 362 человека, заочная бюджетная форма - 53, дистанционная форма - 9. На платную очную (дневную и вечернюю) форму обучения планируют принять 140 человек, на заочную платную форму - 55, а на дистанционную платную форму - 30.

Ознакомиться с информацией более подробно можно на сайте Министерства образования в рубрике "Абитуриенту-2023".