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ЭКОНОМИКА РБ
ВУЗЫ БЕЛАРУСИ ОПУБЛИКОВАЛИ ПЛАНЫ ПРИЕМА НА 2023 ГОД
15:00 03.04.2023
Высшие учебные заведения Беларуси опубликовали планы приема на 2023 год.
Как сообщает Telegram-канал Минобразования, Белорусский государственный университет для получения общего высшего и специального высшего образование дневной бюджетной формы планирует принять 2114 человек, а на заочную бюджетную - 150. На дневную платную форму обучения заявлено 1574 мест, а на заочную платную - 507.
Всего для получения углубленного высшего образования (магистратура) план приема Белгосуниверситета составляет: очная (дневная и вечерняя) бюджетная форма - 362 человека, заочная бюджетная форма - 53, дистанционная форма - 9. На платную очную (дневную и вечернюю) форму обучения планируют принять 140 человек, на заочную платную форму - 55, а на дистанционную платную форму - 30.
Ознакомиться с информацией более подробно можно на сайте Министерства образования в рубрике "Абитуриенту-2023".
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