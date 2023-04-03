В 2022 году в Брестской области получили жилье и улучшили жилищные условия 5,3 тыс. семей (включая одиноких граждан).

Как сообщает Главное статистическое управление региона, среди них - 1,7 тыс. молодых семей, 2,2 тыс. многодетных семей, 0,3 тыс. семей, имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2022 года состояло 72,1 тыс. семей, что на 4,5 тыс. меньше, чем на конец 2021 года.

В городах и поселках городского типа количество семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на 3,6 тыс., в сельских населенных пунктах – на 0,9 тыс. семей.