В воскресенье очередь грузовиков на въезд в Литву существенно увеличилась и составила более 1300 фур. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Отмечается, что основная причина – задержки в оформлении транспорта литовской стороной.

«В частности, в литовском пункте пропуска Лаворишкес (Котловка) сопредельные контрольные службы за сутки оформили всего 17 фур, в Шальчининкае (Бенякони) — 37, Райгардасе (Привалка) — 42 и в Мядининкае (Каменный Лог) — всего 6», - говорится в сообщении.

Через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) за выходные в ЕС проследовало всего 64% большегрузов от нормы.

Скопление легкового транспорта фиксировалось только на въезд в Польшу перед пунктом пропуска Тересполь (Брест). За два дня через данный маршрут в ЕС проследовало в среднем 30% авто от нормы.