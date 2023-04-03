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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ОТМЕЧАЕТ СУЩЕСТВЕННЫЙ РОСТ ОЧЕРЕДИ ГРУЗОВИКОВ НА ВЪЕЗД В ЛИТВУ
13:15 03.04.2023
В воскресенье очередь грузовиков на въезд в Литву существенно увеличилась и составила более 1300 фур. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
Отмечается, что основная причина – задержки в оформлении транспорта литовской стороной.
«В частности, в литовском пункте пропуска Лаворишкес (Котловка) сопредельные контрольные службы за сутки оформили всего 17 фур, в Шальчининкае (Бенякони) — 37, Райгардасе (Привалка) — 42 и в Мядининкае (Каменный Лог) — всего 6», - говорится в сообщении.
Через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) за выходные в ЕС проследовало всего 64% большегрузов от нормы.
Скопление легкового транспорта фиксировалось только на въезд в Польшу перед пунктом пропуска Тересполь (Брест). За два дня через данный маршрут в ЕС проследовало в среднем 30% авто от нормы.
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