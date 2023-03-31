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ЭКОНОМИКА РБ
МАЗ ПОСТАВИЛ 18 ДИЗЕЛЬНЫХ АВТОБУСОВ В ЯРОСЛАВЛЬ
11:56 03.04.2023
ОАО «Минский автомобильный завод» поставило 18 дизельных автобусов МАЗ 206 в Ярославль.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, пассажирский транспорт приобретен в рамках модернизации общественного транспорта региона.
Планируется, что к лету более 600 машин будут работать на 137 маршрутах. В их числе - 165 автобусов МАЗ 203 и МАЗ 206.
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