ЭКОНОМИКА РБ

МАЗ ПОСТАВИЛ 18 ДИЗЕЛЬНЫХ АВТОБУСОВ В ЯРОСЛАВЛЬ

11:56 03.04.2023 ОАО «Минский автомобильный завод» поставило 18 дизельных автобусов МАЗ 206 в Ярославль. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, пассажирский транспорт приобретен в рамках модернизации общественного транспорта региона. Планируется, что к лету более 600 машин будут работать на 137 маршрутах. В их числе - 165 автобусов МАЗ 203 и МАЗ 206.