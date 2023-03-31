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ЭКОНОМИКА РБ
НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ СВЫШЕ 35 ТЫС. ЕДИНИЦ ОДЕЖДЫ ПРЕСЕКЛИ БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ
11:23 03.04.2023
Попытку незаконного перемещения крупной партии одежды стоимостью более 2,5 млн рублей установили брестские таможенники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, свыше 35 тыс. единиц товара пытались ввезти на территорию ЕАЭС по заниженной стоимости.
Грузовик VOLVO, принадлежащий казахскому перевозчику, следовал из Германии через пункт пропуска «Козловичи». По документам в машине перевозили партию одежды на сумму порядка 2 млн рублей.
Однако при проверке установлено, что фактическая стоимость перевозимой одежды оказалась больше заявленной почти на 500 тыс. рублей.
Предоставление неверных сведений о товаре могло бы снизить размер уплаты таможенных платежей на 135 тыс. рублей.
Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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