Попытку незаконного перемещения крупной партии одежды стоимостью более 2,5 млн рублей установили брестские таможенники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, свыше 35 тыс. единиц товара пытались ввезти на территорию ЕАЭС по заниженной стоимости.

Грузовик VOLVO, принадлежащий казахскому перевозчику, следовал из Германии через пункт пропуска «Козловичи». По документам в машине перевозили партию одежды на сумму порядка 2 млн рублей.

Однако при проверке установлено, что фактическая стоимость перевозимой одежды оказалась больше заявленной почти на 500 тыс. рублей.

Предоставление неверных сведений о товаре могло бы снизить размер уплаты таможенных платежей на 135 тыс. рублей.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.