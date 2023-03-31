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ЭКОНОМИКА РБ
В БГУ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ»
11:04 03.04.2023
По инициативе Комитета государственного контроля с нового учебного года в Белорусском государственном университете откроется новая специальность «государственный аудит».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, подготовка по этому направлению в Беларуси будет осуществляться впервые и ориентирована на финансово-экономическую деятельность государственных учреждений и органов государственной власти. Выпускники смогут работать в государственных структурах, на крупных предприятиях, в аудиторских компаниях.
«Мы видим, какими компетенциями должен обладать современный специалист в области аудита. В первую очередь это междисциплинарные навыки: базовые экономические знания, аналитика данных, умение проводить пофакторный анализ, моделировать ситуации и сценарии развития событий», – отметила начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Юлия Авхукова. – В свою очередь Комитет госконтроля планирует участвовать в образовательном процессе, чтобы поделиться знаниями и своим опытом».
Юлия Авхукова добавила, что специалисты на новой специальности будут готовиться не только для государственных органов, осуществляющих контрольную деятельность, но и для служб внутреннего аудита и ведомственного контроля государственных организаций.
Подробнее о новой специальности, особенностях подготовки специалистов в области государственного аудита, возможностях последующего трудоустройства абитуриентам рассказал заместитель председателя Комитета госконтроля Андрей Лобович.
Особое внимание он уделил вопросам взаимодействия студентов со специалистами-практиками. Для активного внедрения в учебный процесс элементов практической деятельности студенты смогут общаться с работниками контрольных органов, проходить практику в таких ведомствах, набираться непосредственного опыта контрольной и аудиторской деятельности во время учебы.
Андрей Лобович добавил, что имеется договоренность о совместной подготовке специалистов по специальности «государственный аудит» с Высшей школой государственного аудита Московского государственного университета, что позволит повысить конкурентоспособность выпускников за счет использования научного и образовательного потенциала двух ведущих вузов.
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