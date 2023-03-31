Магазин по реализации средств реабилитации и других сопутствующих товаров, производимых Белорусским протезно-ортопедическим восстановительным центром (БПОВЦ), открылся в Гродно (ул. Белуша 47а).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, магазин стал 14-м торговым объектом (магазины, киоски, торговые точки) от БПОВЦ. В ближайших планах открытие еще одного торгового объекта в Могилеве.

«Для предприятия это знаковое событие, так как оно приближает к созданию полноценного комплекса, системы взаимоотношений производителя и человека, нуждающегося в помощи», - отметили во время открытия представители БПОВЦ.

К тому же в целях улучшения доступности приобретения средств реабилитации, информирования о продукции разрабатывается электронная платформа (сайт), которая позволит в онлайн-режиме ознакомиться с ассортиментом продукции, находящейся в сети продаж БПОВЦ, а также заказать интересуемый товар и варианты его получения (самовывоз либо доставка непосредственно до клиента).