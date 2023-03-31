В 2022 году получили жилье и улучшили жилищные условия 3859 семей (включая одиноких граждан) в Минской области.

Как сообщает Главное статистическое управление региона, среди них - 994 молодые семьи, 1 754 многодетные семьи, 238 семей, имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2022 года состояло 82 014 семьи, что на 3 552 меньше, чем на конец 2021 года.

В городах и поселках городского типа количество семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на 2 618, в сельских населенных пунктах – на 934 семьи.