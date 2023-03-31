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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ «БРЕСТ» ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ В 3,4 РАЗА
09:27 03.04.2023
За январь-март 2023 года резиденты СЭЗ «Брест» обеспечили поступление налоговых платежей в размере 22,6 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года платежи увеличились в фактических ценах на 15,9 млн рублей, или в 3,4 раза.
Доля поступлений от данной категории плательщиков составила 3,9% в структуре доходов бюджета региона.
В Брестской области зарегистрировано 74 организации – резидента свободной экономической зоны «Брест».
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