ЭКОНОМИКА РБ

РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ «БРЕСТ» ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ В 3,4 РАЗА

09:27 03.04.2023 За январь-март 2023 года резиденты СЭЗ «Брест» обеспечили поступление налоговых платежей в размере 22,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года платежи увеличились в фактических ценах на 15,9 млн рублей, или в 3,4 раза. Доля поступлений от данной категории плательщиков составила 3,9% в структуре доходов бюджета региона. В Брестской области зарегистрировано 74 организации – резидента свободной экономической зоны «Брест».