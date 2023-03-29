ЭКОНОМИКА РБ

БОЛЕЕ 3,3 ТЫС. СЕМЕЙ В МИНСКЕ ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЕ И УЛУЧШИЛИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ В 2022 ГОДУ

17:09 31.03.2023 В 2022 году в Минске получили жилье и улучшили жилищные условия 3373 семьи (включая одиноких граждан). Как сообщает Главное статуправление столицы, среди них - 698 молодых семей, 1661 многодетная семья, 152 семьи, имеющих право на получение жилых помещений социального пользования. На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2022 года состояло 179,3 тыс. семей, что на 7,6 тыс. меньше, чем на конец 2021 года.