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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 3,3 ТЫС. СЕМЕЙ В МИНСКЕ ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЕ И УЛУЧШИЛИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ В 2022 ГОДУ


17:09 31.03.2023

В 2022 году в Минске получили жилье и улучшили жилищные условия 3373 семьи (включая одиноких граждан).

Как сообщает Главное статуправление столицы, среди них - 698 молодых семей, 1661 многодетная семья, 152 семьи, имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2022 года состояло 179,3 тыс. семей, что на 7,6 тыс. меньше, чем на конец 2021 года.
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