В Беларуси на строительство жилья в январе 2023 г. направлено 535,5 млн. рублей. Об этом говорится в аналитическом обозрении Нацбанка за январь 2023 года. Согласно информации, реальный объем капиталовложений, освоенных в жилищном строительстве, в январе 2023 г. по сравнению с январем 2022 г. уменьшился на 9,9%.

Доля инвестиций в жилищное строительство в общем объеме инвестиций в основной капитал уменьшилась и составила 27,4% (в январе 2022 г. - 29,3%).

Общий объем введенных в эксплуатацию жилых домов в январе 2023 г. составил 311,7 тыс. кв. м (на 22% меньше, чем в январе 2022 г.), из него для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, - 136,9 тыс. кв. м, что на 20,3% меньше, чем в январе 2022 г. Объем построенного жилья для данной категории граждан составил 43,9% от общего объема, введенного в январе 2022 г. в эксплуатацию жилья, в том числе с осуществлением государственной поддержки - 32,3% от общего ввода жилья (в январе 2022 г. - 32%).