С 1 апреля 2023 года Национальное кадастровое агентство вводит в эксплуатацию модернизированную версию государственного реестра оценщиков.

Заказчиком работ выступил Государственный комитет по имуществу.

Модернизация проведена на основании предложений заказчика, а также пользователей системы по результатам проведенного опроса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в агентстве, в модернизированной версии системы реализованы следующие новации: создан личный кабинет оценщика, разработана функция сбора сведений из документов оценки посредством загрузки шаблона файла в ресурс, организована взаимосвязь реестра оценщиков и Единого регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (ЕГРНИ).

Кроме того, разработаны: журнал объектов оценки и функция единовременного поиска по характеристикам заключения об оценке, а также характеристикам объектов оценки, возможность формирования и визуализации статистики по стоимостным и оценочным показателям из отчетов и заключений об оценке, функция расчета статистики по исполнителям оценки.

Ознакомиться более подробно с новшествами можно здесь.