|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
С 1 АПРЕЛЯ В БЕЛАРУСИ ЗАРАБОТАЕТ МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ ГОСРЕЕСТРА ОЦЕНЩИКОВ
15:38 31.03.2023
С 1 апреля 2023 года Национальное кадастровое агентство вводит в эксплуатацию модернизированную версию государственного реестра оценщиков.
Заказчиком работ выступил Государственный комитет по имуществу.
Модернизация проведена на основании предложений заказчика, а также пользователей системы по результатам проведенного опроса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в агентстве, в модернизированной версии системы реализованы следующие новации: создан личный кабинет оценщика, разработана функция сбора сведений из документов оценки посредством загрузки шаблона файла в ресурс, организована взаимосвязь реестра оценщиков и Единого регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (ЕГРНИ).
Кроме того, разработаны: журнал объектов оценки и функция единовременного поиска по характеристикам заключения об оценке, а также характеристикам объектов оценки, возможность формирования и визуализации статистики по стоимостным и оценочным показателям из отчетов и заключений об оценке, функция расчета статистики по исполнителям оценки.
Ознакомиться более подробно с новшествами можно здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 29.03.2023
Курсы в банках
на 31.03.2023
Конвертация в банках
на 31.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте