ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ВИТЕБСК» ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ РЫБЫ

15:03 31.03.2023 31 марта 2023 года зарегистрирован второй резидент СЭЗ «Витебск» в 2023 году - ООО «Морские сезоны». Как сообщает сайт СЭЗ, общество займется реализацией инвестиционного проекта по возведению рыбоперерабатывающего предприятия в Витебске (сектор 1 «Журжево»). Предприятие планирует осуществлять первичную обработку рыбы, запустить производство филе и фарша, полуфабрикатов, а также перерабатывать отходы с получением высококачественной рыбной муки и рыбьего жира. В результате будет создано не менее 300 новых рабочих мест.