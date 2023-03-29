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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ВИТЕБСК» ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ РЫБЫ
15:03 31.03.2023
31 марта 2023 года зарегистрирован второй резидент СЭЗ «Витебск» в 2023 году - ООО «Морские сезоны».
Как сообщает сайт СЭЗ, общество займется реализацией инвестиционного проекта по возведению рыбоперерабатывающего предприятия в Витебске (сектор 1 «Журжево»).
Предприятие планирует осуществлять первичную обработку рыбы, запустить производство филе и фарша, полуфабрикатов, а также перерабатывать отходы с получением высококачественной рыбной муки и рыбьего жира.
В результате будет создано не менее 300 новых рабочих мест.
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