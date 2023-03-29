В 2022 году получили жилье и улучшили жилищные условия 26,8 тыс. семей (включая одиноких граждан).

Как сообщает Национальный статкомитет, среди них - 7,2 тыс. молодых семей, 11,2 тыс. многодетных семей, 1,5 тыс. семей, имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2022 года состояло 586,9 тыс. семей, что на 29,2 тыс. меньше, чем на конец 2021 года.

В городах и поселках городского типа количество семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на 25,6 тыс., в сельских населенных пунктах – на 3,5 тыс. семей.