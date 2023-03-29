С понедельника очередь грузовиков на въезд в ЕС из Беларуси увеличилась на 20%. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Наиболее загруженный маршрут в страны ЕС проходит через единственный функционирующий пункт пропуска на белоруско-польской границе Кукурыки (Козловичи). Очередь фур на данном маршруте с понедельника составляла более 1000 фур. Основная причина — невыполнение польской стороной двусторонних договоренностей по пропуску грузовиков. Так, в течение недели сопредельные контрольные службы оформляли в среднем 61% фур от нормы», - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что задержки в оформлении большегрузов также фиксировались в литовских пунктах пропуска Твярячюс (Видзы), Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка). С понедельника литовские контрольные службы пропустили на свою территорию 49% фур.

Грузовой транспорт въезжал в страны ЕС неритмично через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина).

Скопление легкового транспорта фиксировалось перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Тересполь (Брест). С понедельника по данным маршрутам в ЕС проследовало всего 35% авто от нормы.