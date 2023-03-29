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ЭКОНОМИКА РБ


МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ УНИКАЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВ ОТКРЫЛСЯ В БГУ


12:22 31.03.2023

Модернизированный цех по производству уникальных лекарств открылся 30 марта в «УНИТЕХПРОМ» БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, новый участок оснащен современным оборудованием и полностью соответствует международным стандартам GMP (Good Manufacturing Practic). Здесь планируется выпуск не имеющих в мире аналогов препаратов. Это противоспаечный «Антиспайк», антибактериальный «Фосцелантан» и противоопухолевый «Проспиделонг». Все лекарства разработаны учеными НИИ ФХП БГУ.

Ранее в нашей стране подобные фармацевтические средства не производились. Их реализация позволит обеспечить независимость от импортных поставок, повысить эффективность лечения и сократить сроки пребывания пациентов в стационарах поликлиник и больниц.

Доклинические испытания препараты прошли в НПЦ ЛОТИОС. В ближайшее время начнется выпуск партии только для клинических испытаний. Они пройдут на базе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, 10-й городской клинической больницы, Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, Витебской областной клинической больницы. Эффективная доказательная база выведет изготовление лекарства на удовлетворение запроса отечественных больниц.

Модернизация участка проводилась в рамках проекта «Организация производства оригинальных биорезорбируемых полифункциональных лекарственных препаратов». Он входит в Государственную программу инновационного развития и рассчитан на 2018-2025 годы. Финансирование введения участка осуществлялось из средств инновационных фондов Мингорисполкома, РЦИФ и за счет собственных средств «УНИТЕХПРОМА БГУ».
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