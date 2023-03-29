В салонах связи МТС можно воспользоваться альтернативным способом платежей — по уникальному QR-коду.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, для этого клиентам необходимо воспользоваться приложением своего банка в мобильном телефоне. Возможность такой оплаты МТС реализовал на терминальном оборудовании совместно с компанией «СейлСервиСолюшенс» при помощи сервиса E-POS.

Теперь клиенты компании МТС могут произвести оплату товаров и услуг ­­без пластиковой карты, наличных денежных средств и дополнительного ввода реквизитов. Оплата совершается в один клик с помощью смартфона. Абонентам достаточно отсканировать уникальный QR-код и подтвердить платеж в системе ЕРИП мобильного приложения своего банка. После этого приходит мгновенная оплата.

Приобрести товары и услуги с помощью QR-кода можно во всех салонах связи МТС.

Сервис E-POS предоставляется ОАО «НКФО» ЕРИП».