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ЭКОНОМИКА РБ
АБОНЕНТЫ МТС МОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ ТОВАРЫ И УСЛУГИ С ПОМОЩЬЮ QR-КОДА
11:58 31.03.2023
В салонах связи МТС можно воспользоваться альтернативным способом платежей — по уникальному QR-коду.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, для этого клиентам необходимо воспользоваться приложением своего банка в мобильном телефоне. Возможность такой оплаты МТС реализовал на терминальном оборудовании совместно с компанией «СейлСервиСолюшенс» при помощи сервиса E-POS.
Теперь клиенты компании МТС могут произвести оплату товаров и услуг без пластиковой карты, наличных денежных средств и дополнительного ввода реквизитов. Оплата совершается в один клик с помощью смартфона. Абонентам достаточно отсканировать уникальный QR-код и подтвердить платеж в системе ЕРИП мобильного приложения своего банка. После этого приходит мгновенная оплата.
Приобрести товары и услуги с помощью QR-кода можно во всех салонах связи МТС.
Сервис E-POS предоставляется ОАО «НКФО» ЕРИП».
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