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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ИЗ ПОЛЬШИ БОЛЕЕ 25 ТЫС. ЕДИНИЦ ТОВАРОВ
11:40 31.03.2023
Свыше 25 тыс. единиц незадекларированных товаров обнаружили гродненские таможенники в грузовом автомобиле, который следовал из Польши в Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в машине IVECO польского перевозчика перевозили сборный груз: столовую и кухонную посуду, декоративные статуэтки из фарфора, осветительное оборудование и другое. В пункте таможенного оформления «Берестовица-ТЛЦ» при проверке установлено, что фактическое количество товаров значительно превышает заявленное в документах.
Общая стоимость незадекларированной части груза составила более 90 тыс. рублей. Таким образом отправитель пытался сэкономить на таможенных платежах порядка 7 тыс. рублей.
По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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