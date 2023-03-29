Свыше 25 тыс. единиц незадекларированных товаров обнаружили гродненские таможенники в грузовом автомобиле, который следовал из Польши в Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в машине IVECO польского перевозчика перевозили сборный груз: столовую и кухонную посуду, декоративные статуэтки из фарфора, осветительное оборудование и другое. В пункте таможенного оформления «Берестовица-ТЛЦ» при проверке установлено, что фактическое количество товаров значительно превышает заявленное в документах.

Общая стоимость незадекларированной части груза составила более 90 тыс. рублей. Таким образом отправитель пытался сэкономить на таможенных платежах порядка 7 тыс. рублей.

По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.