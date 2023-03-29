За январь-февраль 2023 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 65,8 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 40,5%, или на 19 млн рублей в фактическом исчислении.

В общей сумме поступлений платежи от организаций составляют 89,7%, или 59 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 7,2% (4,8 млн рублей), от физических лиц – 3,1% (2 млн рублей).

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления налога на добавленную стоимость – 38,9%, подоходного налога – 35,5%, акцизов – 5,7%, налога при упрощенной системе налогообложения – 4,6%, земельного налога – 3,4%.

Крупнейшими плательщиками г.Бобруйска являются: ЗАО «Бобруйский бровар», ОАО «Белшина», ОАО «БЗТДиА», ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», ОАО «Красный пищевик». Доля их платежей составила 29% в общих поступлениях в бюджет Бобруйска.