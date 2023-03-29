ЭКОНОМИКА РБ

ВИТЕБСКАЯ БРОЙЛЕРНАЯ ПТИЦЕФАБРИКА ЗАПУСТИЛА ПРОИЗВОДСТВО НОВОЙ ЛИНЕЙКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

10:47 31.03.2023 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» — крупнейший в Витебской области производитель мяса птицы — запустило производство новой линейки готовой продукции. Как пишет газета «Витебские вести», к нынешнему весенне-летнему сезону Витебская бройлерная птицефабрика подготовила для своих покупателей несколько новинок. Помимо продукции с добавлением свинины, которая появилась на прилавках магазинов фирменной торговли этой зимой, мясную продукцию, выпускаемую предприятием, дополнила под названием «Гаспадыня». Вареная колбаса, ветчина, сосиски, сардельки, варено-копченая колбаса – каждая хозяйка найдет для себя свой любимый продукт.