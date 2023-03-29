Для транспортной отрасли Беларуси важно обеспечить все потребности предприятий. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время открытия международной конференции "2023. Железнодорожная логистика: актуальные задачи развития".

"Совет министров поручил Минтрансу и всем заинтересованным прорабатывать оптимальные логистические схемы экспорта белорусской продукции на постоянной основе. Потенциал грузопотока белорусских грузов железнодорожным транспортом в разы выше, и для его реализации необходимо эффективное партнерство железных дорог, перевозчиков, операторов и компаний-экспортеров", - сказал он.

Что касается конференции, то, по словам Алексея Авраменко, она направлена на обсуждение и поиск дополнительных возможностей для организации перевозок.

"За последние годы в структуре международных перевозок произошли значительные изменения. Масштабные вызовы, с которыми нам пришлось столкнуться, потребовали трансформации логистики. В 2022 году совместно с экспортерами была проведена работа по созданию нормативно-правовой базы для выполнения международных перевозок грузов. В частности, заключены межправительственные соглашения, которые создают условия для организации перевозок. При этом сегодня также необходимо решать задачи развития железнодорожной, портовой инфраструктуры, а также связанные с этим вопросы согласования. Актуальным является задействование международного транспортного коридора Север-Юг в направлении Ирана и Индии с использованием портов в Каспийском море", - отметил Алексей Авраменко.

Международная транспортно-логистическая конференция собрала более 160 участников из 6 стран. Цель конференции - развитие экспорта предприятий Беларуси с задействованием железнодорожного транспорта, эффективное задействование транспортного и транзитного потенциала железных дорог, обсуждение проблемных вопросов перевозок грузов в новых условиях по альтернативным направлениям, готовность инфраструктуры для обеспечения беспрепятственного пропуска по железной дороге растущих объемов грузов, в том числе с учетом перевалки в портах, а также развитие эффективных транспортно-логистических схем по доставке продукции белорусских предприятий на рынок ЕАЭС и в страны дальней дуги, привлечение новых и дополнительных объемов перевозок грузов.

Мероприятие организовано Белорусской железной дорогой при поддержке Министерства транспорта и коммуникаций.