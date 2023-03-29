Резидент СЭЗ «Гродноинвест» - ОАО «Сморгонский агрегатный завод» проводит техническое вооружение для автоматизации производственных процессов, увеличения объемов выпуска продукции и внедрения новых моделей сельскохозяйственной техники.

Как сообщает сайт СЭЗ, к 2030 году предприятие планирует утроить текущие производственные мощности и расширить экспортные возможности за счет новых партнеров в странах Южной Америки и Африки. Амбициозные планы подкрепляются текущей конъюнктурой спроса, сильными конкурентными позициями предприятия, особенно в сегменте постгарантийного обслуживания, технологическими разработками белорусских инженеров.

К примеру, в настоящий момент идут опытные испытания нового мини-трактора под брендом Belarus, который будет обладать эргономичным дизайном, универсальностью и высокой мощностью при малых габаритах. Это первая техника такого класса, произведенная в Республике Беларусь. Повышенный спрос на импортозамещающую модель в первую очередь отмечается у белорусских и российских аграриев. Ожидается, что новинка завода поступит в продажу осенью текущего года.

ОАО «Сморгонский агрегатный завод» зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» в 2018 году для реализации проекта по техническому перевооружению и совершенствованию производственного процесса с целью увеличения объемов производства малогабаритной, коммунальной и сельскохозяйственной техники и освоения новых видов продукции. Сегодня предприятие наращивает поставки продукции в Российскую Федерацию, страны ближнего и дальнего зарубежья, активно участвует в программе импортозамещения.