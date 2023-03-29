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ЭКОНОМИКА РБ


В МНС РАССКАЗАЛИ О РЕЗУЛЬТАТАХ МАСШТАБНЫХ ПРОВЕРОК МАРШРУТОК


09:22 31.03.2023

Министерство по налогам и сборам (МНС) подвело итоги масштабных проверок в сфере междугородних пассажирских перевозок, которые проводились с 24 февраля по 10 марта 2023 года совместно с ГАИ, Транспортной инспекцией и операторами пассажирских автоперевозок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС, итогом более ста проведенных мероприятий стало 66 установленных нарушений норм законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на налоговые органы.

Так, одним из часто допускаемых перевозчиками пассажиров нарушений по-прежнему остается нарушение порядка приема средств платежа при оказании услуг (71% от установленных нарушений). В настоящее время налоговыми органами завершаются административные процессы в отношении лиц, допустивших нарушение законодательства. При этом при привлечении к административной ответственности сумма административного взыскания определяется налоговым органом исходя из максимального предела, предусмотренного санкцией статьи.

За нарушение порядка приема средств платежа виновное лицо, допустившее нарушение, подлежит привлечению к административной ответственности по статье 13.14 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде штрафа в размере до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – до ста базовых величин.

В МНС намерены и дальше проводить проверки перевозчиков.
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