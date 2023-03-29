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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ И ТОРГОВЫЕ СЕТИ ПРОДЛИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СКИДКАХ НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ
18:00 30.03.2023
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и представители торговых сетей подписали 30 марта соглашение о продлении на второй квартал 2023 года возможности получения отдельными категориями населения социальной скидки.
«Продление действия соглашения о предоставлении скидок на социально значимые товары первой необходимости социально уязвимым категориям населения поддержано всеми его действующими участниками: 14 торговых сетей. Субъекты торговли продолжают оказывать поддержку населению, предоставляя скидку в размере до 10», - говорится в сообщении МАРТ.
За период действия соглашения (с 17 января) его участниками выдано/активировано около 1,5 млн социальных карт, которые дали возможность приобрести товар со скидкой. Сумма предоставленной скидки составила порядка 25,1 млн белорусских рублей.
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