Строительство Национального футбольного стадиона идет по графику. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков в ходе встречи с помощником генерального директора корпорации Beijing Urban Construction Group Co., Ltd и генеральным директором компании BUCG International Ли Даосоном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, участники обсудили реализацию проекта технико-экономической помощи «Национальный футбольный стадион», а также ход строительства спортивного объекта. Наблюдаются значительный прогресс и позитивные результаты взаимодействия сторон по выполнению поручений, данных Лукашенко и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

По итогам переговоров отмечено единство подходов по широкому спектру вопросов дальнейшего развития сотрудничества в рамках технико-экономической помощи правительства Китайской Народной Республики.