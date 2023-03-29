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ЭКОНОМИКА РБ
СТРОИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО ФУТБОЛЬНОГО СТАДИОНА ИДЕТ ПО ГРАФИКУ - МИНИСТР
17:53 30.03.2023
Строительство Национального футбольного стадиона идет по графику. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков в ходе встречи с помощником генерального директора корпорации Beijing Urban Construction Group Co., Ltd и генеральным директором компании BUCG International Ли Даосоном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, участники обсудили реализацию проекта технико-экономической помощи «Национальный футбольный стадион», а также ход строительства спортивного объекта. Наблюдаются значительный прогресс и позитивные результаты взаимодействия сторон по выполнению поручений, данных Лукашенко и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
По итогам переговоров отмечено единство подходов по широкому спектру вопросов дальнейшего развития сотрудничества в рамках технико-экономической помощи правительства Китайской Народной Республики.
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