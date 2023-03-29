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ЭКОНОМИКА РБ
ЭНЕРГЕТИКИ БЕЛАРУСИ ИСПОЛЬЗУЮТ ОКОЛО 40 БЕСПИЛОТНИКОВ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
17:50 30.03.2023
Около 40 беспилотников используются энергетиками для обследования воздушный линий электропередачи. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Беспилотные летательные аппараты периодически применяются для мониторинга электросетевой инфраструктуры во всех регионах страны – они позволяют оперативно выявлять нарушения в работе электросетей в случае их возникновения, особенно после неблагоприятных погодных явлений, а также в труднодоступной местности.
Кроме того, данные, полученные с беспилотников, используются при проведении ремонтных кампаний, а также в ходе расчистки охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.
Спектр возможностей «цифровых помощников» достаточно широк – от простого видеомониторинга до тепловизионных обследований энергообъектов. Современные технологии повышают надежность и эффективность работы электросетевого комплекса.
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