Около 40 беспилотников используются энергетиками для обследования воздушный линий электропередачи. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Беспилотные летательные аппараты периодически применяются для мониторинга электросетевой инфраструктуры во всех регионах страны – они позволяют оперативно выявлять нарушения в работе электросетей в случае их возникновения, особенно после неблагоприятных погодных явлений, а также в труднодоступной местности.

Кроме того, данные, полученные с беспилотников, используются при проведении ремонтных кампаний, а также в ходе расчистки охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

Спектр возможностей «цифровых помощников» достаточно широк – от простого видеомониторинга до тепловизионных обследований энергообъектов. Современные технологии повышают надежность и эффективность работы электросетевого комплекса.