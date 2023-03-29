18-19 мая в Витебске пройдет XI Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Перспективы».

Как сообщает сайт ККУП «Витебский областной центр маркетинга», цель форума - налаживание эффективной коммуникации по поиску решений в импортозамещении, развития международной экономической интеграции, организация нового отечественного производства и развития высоких промышленных технологий в современных международных реалиях.

Программа форума предусматривает пленарную сессию, на которой выступят руководители Витебской области, партнерских регионов, ведущих предприятий различных отраслей, топ-менеджеры и собственники бизнеса.

Участникам в формате офлайн/онлайн будет предложено презентовать свои проекты, обсудить проблемные вопросы, обменяться мнениями в рамках международных конференций научно-технических достижений: «Инновационное импортозамещение – шаг к сотрудничеству», «Кластеры и технопарки – драйверы регионального развития», «Особые экономические зоны – индустриальные площадки для развития промышленной кооперации в современных условиях», «Образование и бизнес: стратегия интеграционного взаимодействия».

На выставке-ярмарке «Агропромышленный потенциал Витебской области» можно будет продегустировать широкий ассортимент продукции витебских производителей.

Для расширения новых рынков и установления новых долгосрочных партнерских связей между представителями бизнес-сообществ в рамках Форума будет организована биржа субконтрактации по следующим направлениям: промышленность, строительство, пищевая отрасль, сельское хозяйство, транспорт и логистика, IT – сфера, консалтинг, образование и др.