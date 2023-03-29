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ЭКОНОМИКА РБ


ХОЛДИНГ «БЕЛРЕСУРСЫ» ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ПРИВЛЕК 785,5 ТЫС. РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ


16:57 30.03.2023

Холдинг «Белресурсы» за январь-февраль 2023 года привлек 785,55 тыс. рублей инвестиций в основной капитал.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, рентабельность продаж составила 5,8% при доведенном задании 2,3%.

Темп роста экспорта составил 99,63% к 2022 году при задании 80%. Экспортировано продукции на сумму $5722 тыс. долларов США.

Чистая прибыль в целом по холдингу «Белресурсы» за январь-февраль 2023 года составила 3838 тыс. рублей.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг в целом по холдингу «Белресурсы» за январь-февраль 2023 года составила 92 777 тыс. рублей, в том числе оптовый товарооборот сложился на уровне 54 848 тыс. рублей, или 69% к 2022 г. в сопоставимых условиях.

Прибыль от реализации в целом по холдингу «Белресурсы» составила 5423,3 тыс. рублей.

Объем производства продукции в целом по холдингу «Белресурсы» составил 33 583,5 тыс. рублей, или 116,9% в фактических отпускных ценах к соответствующему периоду 2022 г.

В целом по холдингу «Белресурсы» производительность труда по выручке составила 37,7 тыс. рублей на 1 работника, или 93,8% к 2022 году, по добавленной стоимости – 8,03 тыс. рублей на 1 работника, или 114,9% к 2022 году.
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