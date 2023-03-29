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ЭКОНОМИКА РБ
ГОССТАНДАРТ БЕЛАРУСИ ЗАБРАКОВАЛ СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК «МИФ»
16:26 30.03.2023
Госстандарт запретил ввоз и продажу в Беларуси стирального порошка «Миф».
Согласно информации, речь идет о пудре «Миф Аквапудра» (Миф Автомат Свежий цвет», АКВА ПУДРА).
«Изготовитель данного моющего средства в маркировке умышленно указал назначение продукции «для использования в стиральных машинах любого типа», но при этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой (показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил (207±6) мм)», - утверждает Госстандарт.
Кроме того, порошок не соответствует требованиям ГОСТ 32479-2013 по показателю «пенообразующая способность».
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