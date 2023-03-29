Необходимо безусловно выполнять бизнес-планы развития оздоравливаемых предприятий. Об этом заявил 29 марта 2023 г. директор Департамента по санации и банкротству Юрий Тараканов на заседании комиссии по предупреждению экономической несостоятельности организаций, подведомственных Витебскому облисполкому.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в ходе мероприятия рассматривалась деятельность строительных и сельскохозяйственных предприятий региона, на которых реализуются мероприятия по финансовому оздоровлению.

«Основные факторы устойчивой работы организаций – это безусловное выполнение показателей бизнес-планов развития плюс надлежащий контроль по их достижению со стороны органов госуправления.

Кроме того, важнейший критерий эффективности «кризис-менеджеров» – своевременность выплаты заработной платы. Для этого следует оперативно реализовывать активы, особенно неиспользуемые, взыскивать дебиторку, задействовать все иные имеющиеся возможности. На законодательном уровне также вырабатываются дополнительные решения, которые будут стимулировать предприятия-должники рассчитываться перед работниками», – подчеркнул Юрий Тараканов.

На заседании были заслушаны отчеты управляющих о проведении процедур банкротства организаций различных форм собственности, дана оценка их работе по реализации имущества и погашению требований кредиторов.