Более тонны пищевой продукции запретили продавать в Гомельской области. Таков результат проверки госсаннадзором объектов торговли и общепита.

«С 20 по 28 марта в ходе проверок более 180 объектов выявили и соответственно запретили к продаже 539 кг пищевой продукции с истекшими сроками годности, еще 528 кг - без маркировки», – рассказали в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Нарушения зафиксированы в отдельных объектах торговли Жлобинского, Рогачевского, Лельчицкого, Житковичского, Ветковского районов, 5 филиалах Гомельского областного потребительского общества.

Как уточнили специалисты санитарной службы, о выявленных нарушениях проинформированы органы власти и ведомства.

«Мониторинги торговых объектов в интересах безопасности и сохранения здоровья жителей региона продолжаются», - акцентировали в областном центре гигиены и эпидемиологии.