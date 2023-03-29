|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГОССНАДЗОР ЗАПРЕТИЛ ПРОДАВАТЬ БОЛЕЕ ТОННЫ ПРОДУКТОВ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
15:15 30.03.2023
Более тонны пищевой продукции запретили продавать в Гомельской области. Таков результат проверки госсаннадзором объектов торговли и общепита.
«С 20 по 28 марта в ходе проверок более 180 объектов выявили и соответственно запретили к продаже 539 кг пищевой продукции с истекшими сроками годности, еще 528 кг - без маркировки», – рассказали в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Нарушения зафиксированы в отдельных объектах торговли Жлобинского, Рогачевского, Лельчицкого, Житковичского, Ветковского районов, 5 филиалах Гомельского областного потребительского общества.
Как уточнили специалисты санитарной службы, о выявленных нарушениях проинформированы органы власти и ведомства.
«Мониторинги торговых объектов в интересах безопасности и сохранения здоровья жителей региона продолжаются», - акцентировали в областном центре гигиены и эпидемиологии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 29.03.2023
Курсы в банках
на 30.03.2023
Конвертация в банках
на 30.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте