Компания BREMOR выпустила в 2022 году более 140 тыс. тонн продукции, а за всю историю (за 25 лет) – 1,7 млн тонн. Больше всего – сельди, крабовых палочек, икры мойвы в соусе, полуфабрикатов и мороженого.

Компания была зарегистрирована в качестве резидента СЭЗ «Брест» 30 марта 1998 года. Первые годы производство специализировалось на филе сельди «Матиас». Далее была выпущена икра мойвы в соусе – инновационная разработка, положившая начало формированию на рынке нового сегмента – рыбных спредов. В 2004 году компания первой в Беларуси выпустила крабовые палочки. И сегодня остается их единственным производителем в стране.

Позже рыбную специализацию расширили за счет красной рыбы, морепродуктов, консервов и крем-паст из антарктического криля, которого до 2015 года тоже не было в Беларуси. Затем широкое развитие получили фиш-намазки и разные виды икры.

Основные источники рыбного сырья компании находятся в Норвегии и Исландии. В 2015 году компания подписала соглашение о сотрудничестве с Норвежским комитетом по рыбе. С этого времени на упаковках сельди присутствует наклейка Seafood from Norway, подтверждающая норвежское происхождение сырья.

Еще на старте, в нулевых, компания BREMOR приступила к освоению нерыбного производства: мороженого, салатов, полуфабрикатов из теста. Предприятие первым в стране начало производить мороженое с фруктовыми наполнителями в индивидуальной упаковке под брендом «ТОП», что стало инновацией для белорусского рынка в 2000 году. Все три марки компании – «ТОП», Soletto и «ЮККИ» – занимают сегодня лидирующие позиции.

С 2003 года компания выпускает полуфабрикаты под брендом «Бабушка Аня»: пельмени, вареники, блинчики, сырники и тесто. «Бабушка Аня» неоднократно становилась победителем профессиональных конкурсов, в которых лучшие продукты выбирают не эксперты, а обычные потребители.

«Мы следуем идеям инноваций на протяжении всей нашей деятельности. За эти 25 лет нами было создано много уникальных разработок. Все они задавали тренд на рынке, а главное – делали жизнь людей лучше и вкуснее. Мы продолжаем внимательно изучать предпочтения наших потребителей. Нам важно быть уверенными в полезности и востребованности продукции, которую мы производим. Для этого и работает наша большая команда. Сегодня в компании – 6200 человек. Именно благодаря этим людям, их вовлеченности, заряженности на успех и воплотилась в реальность мечта Михаила Леонидовича Мошенского – создавать продукты питания, которые будут любить люди во всем мире. Мечта, с которой когда-то началась история нашей компании», – отметил директор BREMOR Сергей Недбайлов.

Основное производство BREMOR расположено в Бресте и занимает 20 гектаров, что сравнимо с 30 футбольными полями. За последнее десятилетие объем производства практически удвоился и достиг 141,5 тыс. тонн в 2022 году. Сейчас BREMOR выпускает более 1000 видов продуктов в 12 категориях под 15 торговыми марками.

Всего за свою историю компания выпустила свыше 1,7 млн тонн продуктов. Почти четверть из них приходится на сельдь «Матиас» – около 410 тыс. тонн. На втором месте – продукты из сурими, больше известные как крабовые палочки – почти 310 тыс. тонн. Третье место занимает икра мойвы в соусе со 158 тыс. тонн. Почти столько же произведено полуфабрикатов и мороженого. В первую десятку также входят вода и напитки, красная рыба и салаты. Среди быстрорастущих категорий – рыбные спреды (намазки), водоросли (морская капуста) и икра.

Интересный факт: компания за 25 лет поставила на рынок около 8,5 млрд упаковок продуктов. Если пересчитать, то получится даже больше, чем по одной на каждого жителя Земли.

Продукцию компании BREMOR можно встретить в более чем 40 странах мира. Основным рынком остается Россия, однако быстро растет и доля других стран. Продукцию уже покупают на Ближнем Востоке, а после снятия «ковидных» ограничений крупные поставки пошли в Китай. Белорусские товары доплывают даже до Австралии и островов Океании.